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Общество

Профилактический рейд провел сотрудник МЧС в Пушкинских Горах

Сегодня, 20 мая, сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Бежаницкому, Локнянскому, Пушкиногорскому и Новоржевскому районам провел профилактический рейд в Пушкинских Горах среди жильцов домов на улице Ленина и в деревне Бугрово, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда он провел профилактические беседы с населением на тему соблюдения требований пожарной безопасности в быту. На подведомственной территории провел инструктажи с жильцами по соблюдению требования пожарной безопасности, электробезопасности, правил эксплуатации газового оборудования и печного отопления, распространил листовки на темы: «Неисправный электроприбор - причина пожара», «Палы травы опасны», также провел профилактические беседы.

До жителей и гостей Пушкиногорского района была доведена обстановка с пожарами в Пушкиногорском районе в 2018 году, наиболее частые причины возникновения пожаров, порядок действий при обнаружении пожара.

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