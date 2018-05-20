Николай Цветков в Новгороде принял участие в памятных мероприятиях по случаю 76-ой годовщины Любанской операции

18:18, 20 мая 2018, ПАИ

Сегодня, 20 мая, в поселке Тесово-Нетыльский Новгородской области прошел международный военно-исторический фестиваль «Забытый подвиг — Вторая Ударная армия». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, мероприятие посвящено 76-ой годовщине Любанской наступательной операции в январе—апреле 1942 года в период блокады Ленинграда.

По приглашению губернатора Новгородской области Андрея Никитина в мероприятии принял участие представитель администрации Псковской области – заместитель губернатора региона Николай Цветков, который от имени врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова поздравил жителей и гостей Новгородской области с памятной датой, пожелав всем здоровья, благополучия и мирного неба над головой.

На траурном митинге у мемориала в поселке Тесово-Нетыльский он вместе с участниками фестиваля почтил память советских воинов, которые отдали свои жизни в борьбе за свободу Отечества.

Затем состоялась военно-историческая реконструкция боев мая—июня 1942 года за коридор снабжения Второй Ударной армии. В ней приняли участие более 600 реконструкторов из разных городов России и ближнего зарубежья.

Также в рамках фестиваля работали музеи под открытым небом, рассказывающие о полевом быте солдат.

Как добавили в пресс-службе, боевые действия Любанской наступательной операции велись на небольшом участке Ленинградской области, в настоящее время частично относящийся к Новгородской области. Планы советского командования были глобальные и их удачное проведение означало бы полное снятие блокады Ленинграда. По одной из исторических версий советское наступление сорвало планируемое позднее наступление немецких войск на город Тихвин. За время операции погибли, были ранены или попали в плен более 300 тыс. солдат.