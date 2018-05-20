Российские саблисты завоевали бронзовые медали в командном турнире на этапе Кубка мира по фехтованию

18:36, 20 мая 2018, ПАИ

Мужская сборная России по фехтованию на саблях завоевала бронзовые медали в командном турнире на этапе Кубка мира, который завершился сегодня, 20 мая, в Мадриде, пишет ТАСС.

Россию на турнире представляли Вениамин Решетников, Константин Лоханов, Камиль Ибрагимов и Дмитрий Даниленко.

Отмечается, что в поединке за третье место российские спортсмены со счетом 45:35 одержали победу над командой Венгрии. В полуфинале сборная России со счетом 35:45 уступила команде Южной Кореи. В финале южнокорейские фехтовальщики со счетом 45:41 были сильнее итальянцев и стали победителями командного турнира.

Как пишет ТАСС, ранее в Мадриде Вениамин Решетников выиграл серебро в одиночном турнире саблистов.

Заключительный этап Кубка мира по фехтованию пройдет в Тунисе 1-3 июня. Соревнования состоятся среди саблисток в одиночном и командном турнирах.