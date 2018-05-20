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Общество

Иван Цецерский поздравил фронтовика и Почетного гражданина Пскова Дмитрия Ваулина с 95-летием

Сегодня, 20 мая, глава Пскова Иван Цецерский поздравил одного из старейших жителей города, ветерана Великой Отечественной войны, Почетного гражданина Пскова Дмитрия Ваулина с днем рождения. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, фронтовику исполнилось 95 лет.

Иван Цецерский вручил имениннику поздравительную открытку от президента Российской Федерации Владимира Путина, приветственный адрес Главы города, подарок и цветы.

Глава Пскова пожелал Дмитрию Ваулину крепкого здоровья, поддержки от родных и близких, а также бодрости духа. «Мы гордимся вами - поколением героев и победителей, которые с честью прошли через тяжелейшие испытания Великой Отечественной войны. И каждый из вас внёс свой, поистине бесценный, вклад в общую Победу. Именно вашему поколению мы обязаны всем, что было достигнуто и в послевоенные годы», - сказал Иван Цецерский и отметил, что фронтовик и сейчас, несмотря на свой возраст, ведёт активную военно-патриотическую работу среди студентов и школьников, участвует в общегородских мероприятиях.

Как отметили в пресс-службе, Дмитрий Ваулин родился 21 мая 1923 года в городе Ржеве Тверской области. С 1940 по 1942 был курсантом летной школы. С 1942 по 1943 – летчик запасного 44-го полка Авиации дальнего действия (АДД). С 1943 года на фронтах ВОВ в составе 890 Тбап АДД служил летчиком, на то время самого большого самолета ПЕ-8.

На ПЕ-8 совершил 37 боевых вылетов. Принимал участие в разгроме позиций тяжелой артиллерии под Ленинградом, в июне 1943 года сбросил бомбы на железнодорожный узел Пскова, занятый немецкими захватчиками. В феврале 1944 года принимал участие в боевых вылетах на порт и железную дорогу в Хельсинки. С августа 1944 года совершил 20 боевых вылетов на города Кенигсберг, Пиллау, Данциг, дважды бомбил Берлин и другие важнейшие цели войны. Окончил службу в рядах вооруженных сил в звании полковника.

Награжден Орденом Красного Знамени, Орденом Отечественной войны 2 степени, двумя орденами Красной звезды, Орденом «Знак почета», 24-мя различными правительственными медалями. 17 июля 2015 года Решением Псковской городской Думы присвоено звание «Почетный гражданин города Пскова».

Дмитрий Ваулин воспитал двух сыновей и дочь.

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