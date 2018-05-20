Человек погиб в результате жесткой посадки самолета Су-29 в Ленинградской области

19:11, 20 мая 2018, ПАИ

Спортивный самолет Су-29 совершил жесткую посадку в Ленинградской области, в результате чего погиб один человек, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного регионального центра МЧС РФ.

«Около 17:25 мск летательный аппарат Су-29 совершил жесткую посадку в районе населенного пункта Ломаха Ломоносовского района Ленинградской области, погиб один человек», - приводит сообщение ведомства издание.

К месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения - пожара не было, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службуГлавного управления МЧС по Ленинградской области.

Отмечается, что на место происшествия также выехали спасатели, полицейские и медицинские работники. Устанавливается личность погибшего и обстоятельства происшествия.