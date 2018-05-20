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Общество

Илон Маск анонсировал новую модификацию электрокара Tesla 3

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск рассказал сегодня, 20 мая, о новой модификации электрокара Tesla Model 3, которую компания готовит к выпуску, передает ТАСС.

«Полноприводная Tesla Model 3 с двумя моторами разгоняется до 60 миль в час за 3,5 секунды, максимальная скорость - 155 миль в час», - написал Илон Маск в Twitter. Отмечается, что двигатели будут располагаться в передней и задней частях автомобиля, а в случае отказа одного из них автомобиль сможет продолжать движение.

По словам Илона Маска, зарядки аккумулятора хватит на 500 км.

Стоимость автомобиля составит около 78 тыс. долларов. «Стоит почти столько же, сколько BMW M3, но на 15% быстрее и с лучшей управляемостью», - добавил Илон Маск.

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