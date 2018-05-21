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Общество

День полярника отмечается в России 21 мая

Сегодня, 21 мая, в России отмечается День полярника, пишет calend.ru. Этот профессиональный праздник был учрежден Указом президента РФ № 502 от 21 мая 2013 года «О Дне Полярника» в знак признания заслуг людей данной профессии. Дата для праздника была выбрана неслучайно – в этот день в 1937 году начала свою работу первая научно исследовательская экспедиция полярной дрейфующей станции «Северный полюс-1» («СП-1»). 

День полярника уже много лет стихийно отмечается на Севере и в Арктике. Причем в одних регионах его праздновали в июне, в других – в сентябре, когда наступал конец экспедиционного сезона. 

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