День Тихоокеанского флота ВМФ отмечают сегодня в России

09:25, 21 мая 2018, ПАИ

День Тихоокеанского флота ВМФ России отмечают в стране сегодня, 21 мая, пишет calend.ru. Дата празднования установлена приказом Главнокомандующего Военно-Морского флота Российской Федерации от 15 июля 1996 года № 253, и была выбрана в связи с тем, что 21 мая 1731 года Сенатом «Для защиты земель, морских торговых путей и промыслов» были учреждены Охотская военная флотилия и Охотский военный порт — первая постоянно действующая военно-морская единица России на Тихом океане.

Важным историческим событием в жизни флота стало участие в героической обороне Петропавловска в 1854 году. Отвагу и героизм проявляли моряки-тихоокеанцы и во всех событиях русского военного оружия - отличились они в боевых действиях в русско-японской войне в Японском море, и во время Революции 1905-1907 годов, и в годы Великой Отечественной и советско-японской войн.

В настоящее время Тихоокеанский флот России (ТОФ), как оперативно-стратегическое объединение Военно-морского флота, имеет в своем составе ракетные подводные крейсера стратегического назначения, многоцелевые атомные и дизельные подводные лодки, надводные корабли, морскую авиацию, части сухопутных и береговых войск.

Тихоокеанский флот как составная часть Военно-морского флота и Вооруженных Сил России в целом является средством обеспечения военной безопасности России в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).