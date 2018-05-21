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Общество

Профессиональный праздник отмечают сегодня военные переводчики

Сегодня, 21 мая, в России отмечается День военного переводчика. Как пишет calend.ru, эта дата для профессионального праздника выбрана в связи с тем, что 21 мая 1929 года заместитель народного комиссара по военным и морским делам и председателя РВС СССР Иосиф Уншлихт подписал приказ «Об установлении звания для начсостава РККА - Военный переводчик». 

Военный переводчик — очень непростая и востребованная профессия. Ведь помимо свободного владения иностранным языком данные специалисты должны уметь переводить документацию, инструкции к технике, знать многие военные термины. Во время боевых действий они также выполняют разведывательную работу, ходят тыл к противнику, участвуют в допросах пленных.

Сам же праздник День военного переводчика в России начали отмечать с 2000 года по инициативе Клуба выпускников Военного института иностранных языков (ВИИЯ). День 21 мая заслуживает внимания как военных переводчиков, так и остальных лингвистов. 

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