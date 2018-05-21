День работника БТИ празднуют в России 21 мая

10:44, 21 мая 2018, ПАИ

Сегодня, 21 мая, российские инвентаризаторы и специалисты БТИ отмечают свой профессиональный праздник, пишет calend.ru. БТИ — бюро технической инвентаризации — занимается сбором подробных статистических данных о технических характеристиках жилищного фонда для того, чтобы оценить необходимость строительства нового жилья, сноса или ремонта ветхого жилья, а также для оценки средств, которые должны быть выделены для ремонта жилья и реформирования жилищно-коммунальной сферы.

Формально считается, что история российской инвентаризации началась 21 мая 1927 года, когда Экономическое совещание при Совете труда и обороны РСФСР (ЭКОСО) приняло Постановление «Об утверждении Положения об инвентаризации имущества Местных Советов». Но более точным документом сами инвентаризаторы называют Постановление ЭКОСО от 10 января 1930 года, в котором местным Советам было предписано принять меры, обеспечивающие правильную постановку работы по регистрации текущих инвентарных изменений в местном имуществе путем организации особых учетно-экономических бюро.