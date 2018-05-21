День памяти Иоанна Богослова отмечают 21 мая

09:03, 21 мая 2018, ПАИ

21 мая Православная Церковь отмечает День апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Как пишет calend.ru, апостол Иоанн Богослов — возлюбленный ученик Иисуса Христа и автор «Откровения Иоанна Богослова». Житие Иоанна Богослова вполне естественным образом сделало его патроном всех, кто имеет отношение к книгам и книгоиздательству.

Кроме писателей, редакторов, издателей, книгопечатников своим покровителем его считают продавцы книг и работники бумажной промышленности. Кроме того, считают, что молитва, вознесенная святому апостолу Иоанну Богослову, спасает от отравления, ведь и сам Апостол Иоанн, вызванный в Рим императором Домицианом, принял яд, который на него не подействовал.

Каждый год из могилы святого апостола Иоанна в этот майский день выступал тонкий прах, который верующие собирали и исцелялись им от болезней. Поэтому Церковь и празднует память святого апостола Иоанна Богослова в этот день — 21 мая по новому стилю.

По народному календарю в этот день крестьяне традиционно сеяли пшеницу. С тех пор осталось несколько пословиц и поговорок, например, такая: «Загоняй кобылицу и паши землю под пшеницу». Обращали внимание и на приметы, связанные с посевом: «Пшеницу сей, когда черемуха зацветет»; «Не сей пшеницу раньше дубового листа».