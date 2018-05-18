Представители Псковской области участвуют конференции «Единой России» «Направление 2026»

09:07, 21 мая 2018, ПАИ

Началась работа партийной конференции «Направление 2026». В ней принимают участие представители Псковской области – секретарь регионального отделения партии Александр Котов, руководитель фракции «Единой России» в областном Собрании депутатов Виктор Антонов, депутат Госдумы Александр Козловский. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

Конференция проходит в рамках заседания Высшего и Генерального советов. «Единая Россия» обсудит реализацию Послания президента РФ Федеральному Собранию, подписанного им майского указа, а также обновление своей идеологии. В пленарном заседании конференции примет участие председатель партии, глава Правительства РФ Дмитрий Медведев.

Конференции предшествовали масштабные региональные дискуссии, прошедшие во всех регионах страны. В работе конференции принимают участие секретари и руководители региональных отделений, секретари местных отделений – члены Высшего и Генерального советов, главы фракций в законодательных собраниях субъектов РФ, руководителей Межрегиональных координационных советов, депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации, представители платформ, партийных проектов, экспертного сообщества.

В рамках расширенного заседания Высшего и Генерального советов внутрипартийные дискуссии пройдут на трех тематических площадках. Первая площадка «Качество жизни: приоритет развития» будет посвящена вопросам образования, здравоохранения, культуры, экологии. Ее модераторам станет замсекретаря Генсовета «Единой России», депутат Государственной Думы Ольга Баталина.

На второй площадке «Экономика роста» ключевой акцент будет сделан на способах экономического прорыва и привлечении инвестиций в инфраструктуру, будут обсуждаться вопросы бюджетирования, экологии, предпринимательства и развития городской среды. Модерировать площадку будет глава комитета Госдумы по бюджету и налогам, член фракции «Единой России» Андрей Макаров.

Третья площадка «Обновление Партии: партстроительство, «цифровая партия», «идеология прорыва» затронет вопросы всесторонней модернизации «Единой России», ее соответствия вызовам времени. Модераторами площадки выступят замсекретаря Генсовета партии, депутат Госдумы Евгений Ревенко и руководитель политического управления аппарата ЦИК «Единой России» Роман Романов.

По итогам работы площадок будут выработаны рекомендации, которые станут основой для резолюции партконференции. Затем пройдет пленарное заседание, на котором Дмитрий Медведев встретится с представителями дискуссионных площадок, обсудит с ними результаты и даст собственные рекомендации.