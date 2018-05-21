Большинство россиян считают низким качество образования в провинции

14:53, 21 мая 2018, ПАИ

79% россиян считают, что в провинции высшее образование находится на низком уровне, по сравнению с центральными городами России. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные опроса «Левада-центра».

По мнению участников опроса, приезжая учиться в крупные города РФ, студенты смогут не только получить более качественное образование, но и шанс остаться в мегаполисе и найти высокооплачиваемую работу. Такое мнение выразили 47% граждан. Только 13% граждан выступили за то, чтобы остаться работать в родном городе.

«Представление о низком качестве образования в небольших городах и селах закреплено в сознании россиян. Они считают, что у молодежи больше перспектив в мегаполисах. В большей степени с этим согласны жители сел. Реже такой ответ давали москвичи, потому что они понимают, что в Москве трудно закрепиться только за счет обучения в вузе», — пояснила социолог «Левада-центра» Татьяна Лысова.