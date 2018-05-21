Более 1,3 тысяч нелегальных кредиторов за три месяца 2018 года выявил Центробанк РФ

09:34, 21 мая 2018, ПАИ

В первые три месяца 2018 года Центробанк выявил более 1,3 тысяч нелегальных микрофинансовых организаций (МФО). Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные банка, за весь 2017 год таких компаний было обнаружено только 1374.

«Такая динамика связана с более эффективной и системной работой по противодействию нелегальной деятельности», – заявили в Центробанке. В частности, в прошлом году в Банке России был создан департамент, курирующий данное направление. Сейчас регулятор внес закон о повышении штрафов за рецидив незаконного кредитования с 500 тыс. рублей до пяти млн рублей.

По словам экспертов, социальная база тех, кто пользуется нелегальными услугами кредитования, растет за счет социально незащищенного населения, которым отказывают в кредитах легальные микрофинансовые компании.