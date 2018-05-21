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Общество

Более 1,6 млн рублей долгов по зарплате выплатили работникам «Псковгеокабель» после вмешательства прокуратуры

Более 1,6 млн рублей были выплачены работникам ООО «Псковгеокабель» после вмешательства прокуратуры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что 351-му работнику предприятия не была выплачена заработная плата за март-апрель 2018 года на общую сумму более 1,6 млн рублей.

В этой связи прокурор города в адрес директора предприятия внес представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.

Требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены, заработная плата работникам предприятия выплачена в полном объёме.

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