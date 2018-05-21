Более 1,6 млн рублей долгов по зарплате выплатили работникам «Псковгеокабель» после вмешательства прокуратуры

12:45, 21 мая 2018, ПАИ

Более 1,6 млн рублей были выплачены работникам ООО «Псковгеокабель» после вмешательства прокуратуры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что 351-му работнику предприятия не была выплачена заработная плата за март-апрель 2018 года на общую сумму более 1,6 млн рублей.

В этой связи прокурор города в адрес директора предприятия внес представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.

Требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены, заработная плата работникам предприятия выплачена в полном объёме.