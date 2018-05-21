Москвичи проводили митрополита Тихона в Псков

09:24, 21 мая 2018, ПАИ

20 мая в московском Сретенском монастыре собралось несколько тысяч человек, чтобы проводить его бывшего наместника митрополита Тихона (Шевкунова), назначенного управлять Псковской митрополией. В этот день он совершил своё последнее богослужение в обители, которой управлял 25 лет, сообщает ТАСС.

«Благодарю всех вас за все без малого четверть века, которые мы провели здесь все вместе. Мы вместе трудились над восстановлением этой обители, над созданием Сретенских духовных школ и воспитанием наших студентов, потому что воспитывают их не только священники и преподаватели, но и вы. Глядя на ваше благочестие, на вашу любовь и верность, молодежь учится тем урокам, которые не преподашь словами», - сказал митрополит Тихон.

«В сердце своем, в своей душе я забираю всех вас в Печоры. Но очень надеюсь, что время от времени у меня будет возможность послужить и здесь», - добавил он.

По церковному календарю в воскресенье отмечался праздник Псково-Печерской иконы Божией Матери «Умиление». В этом монастыре будущий митрополит начал свой монашеский путь в 1982 году послушником.

Митрополит Тихон совершил литургию вместе со своим новым помощником - викарием Псковской епархии епископом Гдовским Фомой, а также с монахами Сретенской обители. Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назначил одного из них - иеромонаха Иоанна (Лудищева) - исполняющим обязанности наместника монастыря вместо митрополита Тихона. Окончательно наместника утвердит Священный синод Русской православной церкви в июне.