0
11:20
Александр Седунов: За использование на ЕГЭ телефонов и шпаргалок грозит административное наказание
10:26
Курорт особого назначения
09:44
День полярника отмечается в России 21 мая
07:28
Стали известны команды, которые сыграют в финале Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области
21:46
Названы победители третьего этапа Чемпионата России ралли – «Пушкинские Горы-2018»
18:18
Николай Цветков в Новгороде принял участие в памятных мероприятиях по случаю 76-ой годовщины Любанской операции
16:35
Стали известны победители соревнований по бегу «PRO SPORT: Кубок губернатора — 2018»
Еще новости
Общество

Москвичи проводили митрополита Тихона в Псков

20 мая в московском Сретенском монастыре собралось несколько тысяч человек, чтобы проводить его бывшего наместника митрополита Тихона (Шевкунова), назначенного управлять Псковской митрополией. В этот день он совершил своё последнее богослужение в обители, которой управлял 25 лет, сообщает ТАСС. 

«Благодарю всех вас за все без малого четверть века, которые мы провели здесь все вместе. Мы вместе трудились над восстановлением этой обители, над созданием Сретенских духовных школ и воспитанием наших студентов, потому что воспитывают их не только священники и преподаватели, но и вы. Глядя на ваше благочестие, на вашу любовь и верность, молодежь учится тем урокам, которые не преподашь словами», - сказал митрополит Тихон.

«В сердце своем, в своей душе я забираю всех вас в Печоры. Но очень надеюсь, что время от времени у меня будет возможность послужить и здесь», - добавил он.

По церковному календарю в воскресенье отмечался праздник Псково-Печерской иконы Божией Матери «Умиление». В этом монастыре будущий митрополит начал свой монашеский путь в 1982 году послушником.

Митрополит Тихон совершил литургию вместе со своим новым помощником - викарием Псковской епархии епископом Гдовским Фомой, а также с монахами Сретенской обители. Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назначил одного из них - иеромонаха Иоанна (Лудищева) - исполняющим обязанности наместника монастыря вместо митрополита Тихона. Окончательно наместника утвердит Священный синод Русской православной церкви в июне.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Александр Седунов: За использование на ЕГЭ телефонов и шпаргалок грозит административное наказание
21 мая 2018
Александр Седунов: За использование на ЕГЭ телефонов и шпаргалок грозит административное наказание
День полярника отмечается в России 21 мая
21 мая 2018
День полярника отмечается в России 21 мая
Стали известны команды, которые сыграют в финале Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области
21 мая 2018
Стали известны команды, которые сыграют в финале Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области
Названы победители третьего этапа Чемпионата России ралли – «Пушкинские Горы-2018»
20 мая 2018
Названы победители третьего этапа Чемпионата России ралли – «Пушкинские Горы-2018»
Николай Цветков в Новгороде принял участие в памятных мероприятиях по случаю 76-ой годовщины Любанской операции
20 мая 2018
Николай Цветков в Новгороде принял участие в памятных мероприятиях по случаю 76-ой годовщины Любанской операции
Стали известны победители соревнований по бегу «PRO SPORT: Кубок губернатора — 2018»
20 мая 2018
Стали известны победители соревнований по бегу «PRO SPORT: Кубок губернатора — 2018» 4
Имя абсолютного победителя на забеге семейного праздника «Маленький чемпион» назвали в Пскове
20 мая 2018
Имя абсолютного победителя на забеге семейного праздника «Маленький чемпион» назвали в Пскове
Травму получил фотограф на третьем этапе Чемпионата России ралли – «Пушкинские Горы-2018»
20 мая 2018
Травму получил фотограф на третьем этапе Чемпионата России ралли – «Пушкинские Горы-2018»

Идет загрузка...