Более 400 килограммов рыбы незаконно выловили браконьеры в Гдовском районе

09:35, 21 мая 2018, ПАИ

В Гдовском районе специалисты Пограничного Управления ФСБ России по Псковской области задержали браконьеров, которые выловили более 400 килограммов рыбы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Прибыв в район поселка Раскопель, экипаж в составе пяти граждан Российской Федерации занимался разгрузкой улова, во время которого их задержали пограничники. В общей сложности вес незаконно добытой рыбы составил более 430 килограмм. Рыбаки-нарушители выловили более 2,2 тысяч особей судака и леща. Предварительная оценочная стоимость улова составила порядка 540 тысяч рублей.

В настоящее время сотрудники ведомства проводят административно-процессуальные мероприятия, по результатам которых будет принято соответствующее правовое решение.