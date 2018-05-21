Нарушения условий пропускного режима выявила великолукская транспортная прокуратура в деятельности охранного предприятия

10:03, 21 мая 2018, ПАИ

Великолукская транспортная прокуратура в ООО «Охранное предприятие «Аргус-92» выявила нарушения исполнения законодательства о частной охранной деятельности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

В ходе проверки выявлено, что данное охранное предприятие оказывало услуги с нарушением лицензионных требований. Так, на предприятии не были соблюдены условия обеспечения внутриобъектового и пропускного режимов. Кроме того, у ряда охранников отсутствовали личные карточки.

В этой связи Великолукская транспортная прокуратура в отношении данного охранного предприятия возбудила дело об административном правонарушении по части 3 статьи 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией). Заявление для рассмотрения направлено в Арбитражный суд Псковской области, а руководителю ООО «Охранное предприятие Аргус-92» внесено представление.

Ход рассмотрения актов прокурорского реагирования и устранения нарушений находится на контроле.