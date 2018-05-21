Шесть автомобилей столкнулись сегодня утром в Новосокольническом районе

09:53, 21 мая 2018, ПАИ

21 мая в 6:04 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 486 км трассы М-9 у деревни Брагино Новосокольнического района с участием 5 легковых автомобилей и 1 маршрутного такси, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Псковской области.

Отмечается, что на автодороге столкнулись автомашины ГАЗель, «Хонда Аккорд», ВАЗ-2107, Пежо-4007, Нива Шевроле и маршрутное такси «Мерседес Спринтер», которое следовало по маршруту Великие Луки – Новосокольники – Псков с девятью пассажирами.

В результате ДТП пострадали 4 пассажира маршрутного такси: 69-летний мужчина, 66-летняя женщина, 20-летний молодой человек, которых доставили в Великолукскую межрайонную больницу, и 35-летний мужчина, который самостоятельно обратился в Новосокольническую больницу.

Как отметили в пресс-службе, в 7:00 остальные пассажиры убыли по месту назначения на следующем автобусе. Вероятной причиной дорожно-транспортного происшествия назвали недостаточную видимость из-за тумана.

Для ликвидации ДТП привлекались 3 единицы техники и 9 человек.