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Общество

В Псковской области прошёл чемпионат Западного военного округа по горному троеборью

На базе специализированного скалодрома отдельной бригады специального назначения в Псковской области состоялся чемпионат Западного военного округа по летнему горному троеборью, сообщает телеканал «Звезда».

В чемпионате приняли участие восемь команд, каждая из которых состояла из двух военнослужащих, прошедших начальную горную подготовку. Победу одержала команда бригады специального назначения из Тамбова.

Горное троеборье включает состязания в скалолазании (индивидуальное и парное лазание в связках на трассах сложностью 5«А» и 5 «Б»), преодоление горной полосы препятствий протяженностью 400 метров и марш-бросок на 5 км со стрельбой из автомата АК-74М.

По результатам соревнований команда-победитель примет участие во всеармейских состязаниях, которые пройдут с 24 по 28 мая в Кабардино-Балкарии на базе Центра горной подготовки и выживания «Терскол».

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