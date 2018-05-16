Строительство трёх заводов начнётся в «Моглино» до конца года

10:13, 21 мая 2018, ПАИ

Строительство трёх заводов начнётся в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Моглино» до конца 2018 года, сообщил врио губернатора Михаил Ведерников на заседании наблюдательного совета ОЭЗ 21 мая. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«В «Моглино» уже зарегистрировано девять резидентов. Интерес к зоне достаточно высокий, что позволяет говорить о том, что площадка в ближайшее время будет заполнена», - подчеркнул Михаил Ведерников и напомнил, что уже работает завод по производству лакокрасочной продукции Nor-Maali, до конца 2018 года откроется производство «Сибирского гостинца».

По словам главы региона, «Моглино», как и планировалось, становится основной инвестиционной площадкой Псковской области.

Михаил Ведерников добавил, что общий объём инвестиций в ОЭЗ составит 5 млрд рублей, пятая часть от этой суммы уже реализована.