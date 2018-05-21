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Общество

Четыре человека пострадали в результате ДТП вчера в Псковской области

Четыре человека пострадали в результате дорожно-транспортных происшествий вчера, 20 мая, в Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Псковской области.

20 мая в 13:25 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии у дома 41/38 на Октябрьском проспекте Пскова. Во время движения автобуса ЛиАЗ по маршруту № 4 произошло падение 61-летней пассажирки, которая в результате ДТП пострадала.

Также 20 мая в 16:10 на 4-м километре автодороги Старый Изборск – Палкино – Остров 62-летняя водитель автомашины Рено Дастер не справилась с управлением и совершила съезд с дороги, в результате чего опрокинулась в кювет. С травмами женщину госпитализировали в Псковскую областную клиническую больницу.

20 мая в 18:55 у дома № 44 по улице Коммунальная Пскова был совершен наезд на 28-летнего пешехода, который шел по краю дороги. В результате ДТП молодой человек получил ушибы, но от госпитализации отказался.

20 мая в 17:50 у дома № 42 по улице Пограничная в Печорах 63-летний водитель автомашины Ford S-MAX совершил наезд на 34-летнюю велосипедистку, которая двигалась по краю проезжей части. В результате ДТП женщина получила ушибы и с травмами доставлена в центральную районную больницу Печор.

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