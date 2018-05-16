Земельные участки и паи продаются в Псковской области

10:32, 21 мая 2018, ПАИ

В Псковской области на продажу выставлены земельные участки и паи. В частности, участки можно приобрести в Великолукском, Опочецком, Куньинском, Красногородском, Новоржевском, Усвятском, Невельском, Новосокольническом, Пустошкинском, Себежском, Порховском, Печорском, Островском, Псковском, Пушкиногорском, Палкинском, Пыталовском, Локнянском районах.

Земельные паи продаются в Усвятском (колхоз Родина), Новоржевском (колхозы: Новоржевское, Германа, Заря, Ругодево), Новосокольническом (колхозы: Вязовское, Дружба, Назимовское), Локнянском (колхозы Коммунар, Красная Нива, Локнянский, Заря, Рабочий Путь, Россия), Куньинском (колхозы: Новая Жизнь, Рассвет, Смена, Ущицы, Труд, Искра), Красногородском (колхозы: Ильинское, Дружба, Заря), Великолукском (колхозы: Полибино, Урицкое, Надежда, Прогресс, Заря, Авангард), Бежаницком (колхозы: Труд (Шилово, Прожектор, Смена, Искра), Пустошкинском (колхозы: Шилово, Ленинец, Звезда), Себежском (колхозы: Труд, Бояриново, Новая Жизнь, Идрица, Русь, Чапаева, Осыно), Опочецком (колхозы: Исса, Глубокое, Духновский, Салют, Варыгино, Дружба, Колос), Печорском (колхозы: Новоизборск, Лидва, Заселье, Паниковичи, Изборск), Палкинском (колхозы Новоуситовское, Кировское, Родовое), Пушкиногорском (колхозы: Пушкина, Зарецкое, Ленинский Путь), Плюсском (колхозы: Лямцево, Механизатор, Юбилейный, Ляды), Дедовичском (колхозы: Дубишно, Жедрицы (Горушка), Пыталовском (колхозы: Родина, Белорусский, Линовское, Вышгородский (Нива), Балтиец, Гавры, Русь), Дновском (колхозы: Понкратовское, Искра, Прибой, Дружба, Светоч, Экспресс, Восход, Мичурино), Порховском (Строитель, Память Ленина, Новая Жизнь, Дубровно, Племконзавод, Чапаева, Надежда, Рассвет, Комсомол) и Стругокрасненском (Стругокрасненское, Новосельское) районах.

Контактный телефон: +7 929 131 15 04.