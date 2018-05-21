Женщина обгорела на пожаре в Невельском районе

10:18, 21 мая 2018, ПАИ

20 мая в 18:04 поступило сообщение о возгорании жилого дома в деревне Колоничено Плисской волости Невельского района, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Псковской области

В результате пожара полностью сгорели жилой дом и баня, а сарай выгорел изнутри по всей площади. Пожарным удалось спасти 55-летнюю женщину. С термическими ожогами тела 2-й и 3-й степени ее госпитализировали в Невельскую больницу.

Как отметили в пресс-службе, для ликвидации пожара привлекались 5 человек и 2 единицы техники.