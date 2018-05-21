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Общество

Мину времен Великой Отечественной войны обезвредили спасатели в Новосокольническом районе

20 мая в 19:00 в деревне Мошарино Маевской волости Новосокольнического района была обнаружена минометная мина калибра 82 мм времен Великой Отечественной войны, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Псковской области.

Для обезвреживания взрывоопасного предмета времен привлекалась группа поисково-спасательного отряда Великих Лук в количестве 2 человек и единицы техники. 

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