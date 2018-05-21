Мину времен Великой Отечественной войны обезвредили спасатели в Новосокольническом районе
20 мая в 19:00 в деревне Мошарино Маевской волости Новосокольнического района была обнаружена минометная мина калибра 82 мм времен Великой Отечественной войны, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Псковской области.
Для обезвреживания взрывоопасного предмета времен привлекалась группа поисково-спасательного отряда Великих Лук в количестве 2 человек и единицы техники.