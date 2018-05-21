Шесть лесных пожаров произошли вчера в Псковской области

10:30, 21 мая 2018, ПАИ

6 лесных пожаров на площади 12,9 га произошли в Псковской области вчера, 20 мая, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Отмечается, что два случая возгорания леса произошли в Опочечком районе, а остальные в Пыталовском, Печорском, Плюсском и Себежском районах.

Всего с начала пожароопасного сезона в Псковской области зафиксировано 37 лесных пожаров на площади 42,16 га. За аналогичный период прошлого года произошел 31 пожар на площади 30 га.