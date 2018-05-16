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Экономика

К созданию учебного центра для ОЭЗ «Моглино» приступили в Псковской области

К созданию учебного центра для особой экономической зоны (ОЭЗ) «Моглино» приступили в Псковской области, сообщила на совещании 21 мая генеральный директор управляющей компании ОЭЗ «Моглино» Ольга Торбич. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Ольги Торбич, именно на развитие учебного центра для подготовки кадров планируется сделать акцент в ближайшие два-три года. «Мы должны шагать с инвесторами в ногу и помогать подбирать им кадры», - подчеркнула она. Также, отметила Ольга Торбич, продолжается благоустройство прилегающей территории и развитие инфраструктуры «Моглино» с тем, чтобы она соответствовала требованиям инвесторов. «Возможно, придётся достраивать инфраструктуру, сейчас надо решать вопросы по железнодорожной ветке», - сообщила Ольга Торбич.

Она также уточнила, что одно производство в «Моглино» уже открыто, в тестовом режиме работает второе, идет апробация продукции «Сибирского гостинца», завершается получение разрешений. 

Ольга Торбич подчеркнула, что в «Моглино» рассчитывают на поддержку Минпромторга, так как есть проблемы с финансированием, что может повлиять на работу с одним из инвесторов.

Гендиректор управляющей компании также сообщила, что в ОЭЗ уже заявлено открытие 700 рабочих мест, и в перспективе эта цифра будет расти. Озвученные на ближайшие два-три года прогнозы - 1500 тысячи рабочих мест. 

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников уточнил, что на территории особой экономической зоны будут создаваться  высокотехнологичные предприятия, которые не требуют большого количества рабочих мест, и надо рассчитывать на рабочие места в сопутствующем бизнесе.

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