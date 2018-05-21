Около 100 человек примут участие в конференции iPskov 2018

10:35, 21 мая 2018, ПАИ

22 и 23 мая в Пскове на малой сцене драмтеатра состоится конференция по интернет-маркетингу, в которой примут участие около 100 человек. Об этом сообщила представитель Фонда гарантий и развития предпринимательства Псковской области Анастасия Иванова в ходе пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда», сегодня, 21 мая, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По ее словам, в прошлом году в мероприятии приняли участие 70 человек, среди которых молодые люди до 35 лет. «Это не совсем для начинающих предпринимателей, а для действующих тоже. Спикеры, которые будут на конференции – серьезные. Взрослые темы», - отметила она.

Анастасия Иванова также подчеркнула, что выступления спикеров будут посвящены работе в сфере услуг (логистические предприятия, сервисы по доставки, туризм). Другой представитель Фонда, Александр Михайлов, отметил, что на конференции будут выступать также и производители. По его словам, в этом году в процентном соотношении их больше, чем в прошлом.

«Это будет «ликбез»: показать, объяснить, как все устроено, как работает, показать специфику работы территориально. Для объектов малого бизнеса это бесплатно», - добавила Анастасия Иванова.

На пресс-конференции отметили, что спикеры приедут из Санкт-Петербурга: представитель «ВКонтакте» Александра Черкасс, представитель маркетингового агентства Control Digital Наталья Субботина, представитель HeadHunter Данил Журавлев из Екатеринбурга и псковский маркетолог Валентина Борисова.

На грядущей конференции прозвучат два доклада по контекстной реламе, отдельная тематикой пройдет тендерный маркетинг, а представитель «Буквоеда» расскажет про систему лояльности, также прозвучит доклад про сео-маркетинг.

«Конференция - это такой момент, чтобы понять, что это есть, что этим можно пользоваться, то есть некий ликбез, - отметила Анастасия Иванова. - Есть вещи, которые ты еще не знаешь, современный темп равития в мире происходит, поэтому всегда есть чему учиться».