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Общество

Круглый стол по созданию Концепции воспитания юного поколения прошел в Пскове

На базе средней образовательной школы № 47 в Пскове, 18 мая, прошел «круглый стол» по определению основных положений муниципальной концепции воспитания юного псковича и созданию рабочей группы по разработке концепции. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в нем приняли участие врио главы администрации города Пскова Александр Коновалов, специалисты управления образования администрации города Пскова, научно-педагогические работники, представители учреждений системы профилактикии родительской общественности.

Участники мероприятия обсудили вопросы, касающиеся целостных ориентиров воспитания юных псковичей, механизмы и ожидаемые результаты реализации концепции, основные направления развития муниципальной системы воспитания.

Александр Коновалов обозначил основные векторы воспитательной работы, которую проводит муниципалитет - это и формирование безопасной и развивающей городской среды, расширение спектра возможностей для развития и саморазвития юных жителей Пскова.

А также создание условий для формирования у подростков ценностного отношения к жизни, здоровью, окружающей среде через использование различных форм и методов воспитания, в том числе и через возможности информационной среды.

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