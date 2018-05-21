Круглый стол по созданию Концепции воспитания юного поколения прошел в Пскове
На базе средней образовательной школы № 47 в Пскове, 18 мая, прошел «круглый стол» по определению основных положений муниципальной концепции воспитания юного псковича и созданию рабочей группы по разработке концепции. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в нем приняли участие врио главы администрации города Пскова Александр Коновалов, специалисты управления образования администрации города Пскова, научно-педагогические работники, представители учреждений системы профилактикии родительской общественности.
Участники мероприятия обсудили вопросы, касающиеся целостных ориентиров воспитания юных псковичей, механизмы и ожидаемые результаты реализации концепции, основные направления развития муниципальной системы воспитания.
Александр Коновалов обозначил основные векторы воспитательной работы, которую проводит муниципалитет - это и формирование безопасной и развивающей городской среды, расширение спектра возможностей для развития и саморазвития юных жителей Пскова.
А также создание условий для формирования у подростков ценностного отношения к жизни, здоровью, окружающей среде через использование различных форм и методов воспитания, в том числе и через возможности информационной среды.