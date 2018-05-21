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Общество

Видеорепортаж ПАИ набрал больше миллиона просмотров на YouTube

Видеорепортаж Псковского агентства информации об экзамене на право ношения черного берета в псковском ОМОНе набрал 1 074 566 просмотров на YouTube по состоянию на 16:00 21 мая. Трехминутный сюжет рассказывает историю появления необычного экзамена, показывает все этапы испытания спецназовцев. Корреспондент ПАИ детально снял изнурительный 7-километровый марш-бросок по Ваулиным горам, стрельбу из разных видов оружия, имитацию боя с вооруженным противником и полноконтактные спарринги, один из которых завершился нокаутом.

Видеорепортаж «Экзамен на черный берет в ОМОНе» набрал 9,5 тысяч «лайков». При этом с территории России совершено 70% просмотров, остальная доля распределена между Белоруссией, Украиной и Молдовой. Подавляющее большинство зрителей (97%) - мужчины.

Сюжет набрал максимальное количество просмотров на YouTube-канале ПАИ и установил абсолютный рекорд среди официальных YouTube-каналов всех псковских СМИ.

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