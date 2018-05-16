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Экономика

Завод изделий медназначения планируется открыть в «Моглино»

Завод изделий медицинского назначения планируется открыть в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Моглино» в Псковском районе. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, на совещании 21 мая состоялось рассмотрение инвестиционного проекта по организации на территории ОЭЗ производства медицинских изделий госпитального назначения.

Генеральный директор управляющей компании «Моглино» Ольга Торбич рассказала, что строительством предприятия займется компания ООО «Бридж Финанс Сервис». Общий объём инвестиций составит 1,7 млрд, планируется открыть 100 рабочих мест. Строительство планируется завершить  до 2019 года, выпуск продукции (калоприемников и уроприемников) начнется в 2021 году.

Исполнительный директор ООО «Моглинский завод изделий медицинского назначения» Сергей Полищук представил общие сведения о проекте. В частности, он рассказал, что решение построить завод в Псковской области было принято практически сразу, «потому что здесь очень комфортно работать».

Сейчас идет выполнение концептуального проекта. Кроме того, инвесторы приняли решение о получении европейского финансирования, так как «наши банки не так гибки». Планируется организовать производство с перспективным развитием, поэтому при строительстве будут заложены и лабораторные корпуса, в которых предстоит заниматься фармацией. Позже инвестор намерен попросить и еще одну площадку для «приземления» другого производства. Предприятие будет соответствовать всем экологическим требованиям, на производстве будет работать немецкое оборудование. В год завод планирует выпускать 17 млн калоприемников и 5 млн уроприемников. 

Члены наблюдательного совета ОЭЗ «Моглино» одобрили инвестиционный проект. В заключение Ольга Торбич и представитель инвестора подписали соглашение о намерениях. 

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