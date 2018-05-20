0
13:37
Травму получил фотограф на третьем этапе Чемпионата России ралли – «Пушкинские Горы-2018»
16:05
Мотоциклиста-нарушителя преследовали сотрудники ГИБДД в Пскове (ВИДЕО)
12:07
Более 12 000 пачек сигарет изъяли псковские пограничники и таможенники за сутки
14:52
Зрительница пострадала на шоу стантрайдеров на открытии мотосезона в Пскове
22:19
Михаил Ведерников поручил проверить детские площадки Великих Лук на безопасность
18:19
Поехать на воды: ПАИ-live с Екатериной Суворовой
13:48
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Весна - на дороге Псков – Гдов почти сошёл асфальт
Еще новости
Происшествия

Дизайнерские наркотики обнаружили полицейские в спортивной сумке псковича

Незаконный оборот дизайнерских наркотиков пресекли в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СЗФО.

Во время личного досмотра 33-летнего псковича в спортивной сумке в коробке из-под рыболовных снастей обнаружены семь свертков с веществом синтетического происхождения голубого цвета. Кроме того, в кармане брюк злоумышленника обнаружен еще один сверток с аналогичным содержимым. Согласно заключению экспертов, изъятые вещества являются производным метилэфедрона. Это наркотическое средство синтетического происхождения, входящее в группу дизайнерских наркотиков. Этот вид веществ больше известен под названием «соль».

Злоумышленник ранее был судим за кражу и хищение вверенного под отчет имущества. В настоящее время следственный отдел псковского линейного отдела МВД России на транспорте возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, наркотических средств). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Травму получил фотограф на третьем этапе Чемпионата России ралли – «Пушкинские Горы-2018»
20 мая 2018
Травму получил фотограф на третьем этапе Чемпионата России ралли – «Пушкинские Горы-2018»
Мотоциклиста-нарушителя преследовали сотрудники ГИБДД в Пскове (ВИДЕО)
18 мая 2018
Мотоциклиста-нарушителя преследовали сотрудники ГИБДД в Пскове (ВИДЕО) 4
Более 12 000 пачек сигарет изъяли псковские пограничники и таможенники за сутки
15 мая 2018
Более 12 000 пачек сигарет изъяли псковские пограничники и таможенники за сутки 1
Зрительница пострадала на шоу стантрайдеров на открытии мотосезона в Пскове
12 мая 2018
Зрительница пострадала на шоу стантрайдеров на открытии мотосезона в Пскове
Михаил Ведерников поручил проверить детские площадки Великих Лук на безопасность
11 мая 2018
Михаил Ведерников поручил проверить детские площадки Великих Лук на безопасность 1
Поехать на воды: ПАИ-live с Екатериной Суворовой
10 мая 2018
Поехать на воды: ПАИ-live с Екатериной Суворовой
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Весна - на дороге Псков – Гдов почти сошёл асфальт
07 мая 2018
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Весна - на дороге Псков – Гдов почти сошёл асфальт 2
На Крестовском шоссе в Пскове столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус
05 мая 2018
На Крестовском шоссе в Пскове столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус 1

Идет загрузка...