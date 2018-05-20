Дизайнерские наркотики обнаружили полицейские в спортивной сумке псковича

11:10, 21 мая 2018, ПАИ

Незаконный оборот дизайнерских наркотиков пресекли в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СЗФО.

Во время личного досмотра 33-летнего псковича в спортивной сумке в коробке из-под рыболовных снастей обнаружены семь свертков с веществом синтетического происхождения голубого цвета. Кроме того, в кармане брюк злоумышленника обнаружен еще один сверток с аналогичным содержимым. Согласно заключению экспертов, изъятые вещества являются производным метилэфедрона. Это наркотическое средство синтетического происхождения, входящее в группу дизайнерских наркотиков. Этот вид веществ больше известен под названием «соль».

Злоумышленник ранее был судим за кражу и хищение вверенного под отчет имущества. В настоящее время следственный отдел псковского линейного отдела МВД России на транспорте возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, наркотических средств). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.