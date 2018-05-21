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Общество

2900 выпускников будут сдавать ЕГЭ в Псковской области в 2018 году

2900 выпускников будут сдавать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2018 году в Псковской области. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об этом сегодня, 21 мая, на пресс-конференции в редакции «Псковской правды» рассказал начальник регионального управления образования Александр Седунов.

По его словам, Псковская область готова к проведению ЕГЭ. В целом мы удовлетворены наших пунктов проведения экзаменов». Он также сообщил, что были приобретены специальные принтеры, сканеры и оборудование для диктовки. В 35 пунктах впервые в этом году будет проводиться бланков для экзамена.

«Работа школ налажена. Кроме того, мы встречались с партнерами, чтобы синхронизировать наши усилия. Усилия полиции, Росгвардии, МЧС, Росэнерго нацелены на то, чтобы экзамены прошли без сбоев и нарушений», - добавил Александр Седунов.

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