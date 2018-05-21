Александр Седунов: За использование на ЕГЭ телефонов и шпаргалок грозит административное наказание

11:20, 21 мая 2018, ПАИ

Выпускникам, пришедшим с телефонами и шпаргалками на ЕГЭ грозит административное наказание, сообщил начальник Управления образования Псковской области Александр Седунов. Об этом с пресс-конференции, которая проходит сегодня, 21 мая, в редакции «Псковской правды», передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Седунов, уточнил, что школьники, у которых обнаружат телефоны и шпаргалки, должны будут покинуть место проведения экзамена. «Затем все будет направлено в соответствующие инстанции. Вплоть до судебного решения, так как это административное правонарушение», - добавил начальник Управления образования.

По его словам, в пунктах проведения ЕГЭ будут работать прошедшие подготовку общественные наблюдатели.