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Экономика

12,7 млрд рублей планирует вложить в производство новый резидент ОЭЗ «Моглино»

Завод «Титан-Полимер» по производству ПЭТФ (полиэтилентерефталат) гранул и БОПЭТ (биаксиально ориентированной полиэтилентерефталатной) пленки появится на территории особой экономической зоны «Моглино» в Псковской области. Соответствующий инвестиционный проект потенциальные инвесторы представили 21 мая на заседании наблюдательного совета ОЭЗ ППТ «Моглино», передает корреспондент Псковского агентства информации.

Генеральный директор управляющей компании ОЭЗ «Моглино» Ольга Торбич рассказала, что на территории Псковского района уже зарегистрировано юридическое лицо. Она отметила, что планируется производство 140 тысяч тонн продукции в год. Также она сообщила, что объем инвестиций заявлен в размере 12,7 млрд рублей, будет создано до 500 рабочих мест.

Председатель совета директоров АО «ГК «Титан» Михаил Сутягинский заявил, что «это хорошая точка роста для региона». «Все зависит от кооперации, которую можно выстроить в регионе», - отметил он. Также, по его словам, это единственный комплекс в России. «Ниша свободна, а производство соответствует требованиям импортозамещения», - подчеркнул представитель компании.

Михаил Сутягинский отметил, что производство пленки и гранул - «это не конечная точка». «Можно рассматривать полиграфию, нити и волокна, разворачивать производство упаковочного материала, для этого имеется квалификация и все необходимые специалисты. Если комплекс получит дальнейшее развитие, мы можем предложить региону развитие текстильного направления», - добавил он.

Предприниматель сообщил, что в 2021 году планируется выйти на стопроцентную загрузку предприятия, поэтому он предложил зарезервировать часть территории «Моглино» для дальнейшего развития производства. Он отметил, что производство является экологически чистым. «Я вас уверяю, даже когда вы будете на площадке, вы не будете чувствовать ничего», - уточнил он и пригласил участников совещания посетить аналогичное предприятие в Омске.

Ректор ПсковГУ Юрий Демьяненко заявил, что компания-инвестор может взаимодействовать с университетом, где есть программы подготовки специалистов экономической и экологической безопасности. Михаил Сутягинский в ответ заверил, что ПсковГУ — это «самый большой и значимый тыл» их компании, и что «без университета не обойтись».

Он выразил надежду, что компания совместно с администрацией региона и ОЭЗ «Моглино» сможет привлечь на реализацию проекта средства из федерального Фонда развития промышленности. Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников заверил, что для инвестора будут созданы максимально комфортные условия на всей территории региона. 

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