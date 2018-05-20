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50 тысяч рублей сняла великолучанка с банковской карты, которую украла на вечеринке у знакомой

В Великих Луках полиция установила гражданку, которая подозревается в краже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Так, по версии следствия, в Великих Луках в доме по улице Дружбы у 33-летней горожанки во время вечеринки 31-летняя безработная местная жительница похитила банковскую карту, с которой позднее сняла 50 тысяч рублей. Женщина обратилась за помощью к стражам порядка.

Полицейские задержали подозреваемую. Часть похищенных ею денег изъята. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

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