50 тысяч рублей сняла великолучанка с банковской карты, которую украла на вечеринке у знакомой

11:40, 21 мая 2018, ПАИ

В Великих Луках полиция установила гражданку, которая подозревается в краже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Так, по версии следствия, в Великих Луках в доме по улице Дружбы у 33-летней горожанки во время вечеринки 31-летняя безработная местная жительница похитила банковскую карту, с которой позднее сняла 50 тысяч рублей. Женщина обратилась за помощью к стражам порядка.

Полицейские задержали подозреваемую. Часть похищенных ею денег изъята. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.