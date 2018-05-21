Экообразовательная акция «Твоя земля» состоится в Пскове 2 июня

11:44, 21 мая 2018, ПАИ

Псковская областная общественная организация «Чудской проект» приглашает жителей Пскова принять участие в информационно-просветительской акции «Твоя земля», которая состоится 2 июня в Ботаническом саду Пскова. Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы акции, она приурочена к Всемирному дню охраны окружающей среды (отмечается 5 июня) и направлена на распространение информации об особо охраняемых территориях Псковской области, повышение знаний школьников в области экологии и краеведения.

Акция проводится при поддержке Фонда гарантий и развития предпринимательства Псковской области, Государственного природного заповедника «Полистовский», Национального парка «Себежский», Псковского областного центра развития одаренных детей и юношества, Молодежного центра города Пскова.

Участников акции ждет представление кукольного экологического театра Национального парка «Себежский», площадка экологических игр и конкурсы на знание экологии и природы родного края.

В акции также примут участие школьные команды, для которых будет организована работа интерактивных станций на знание особо охраняемых природных территорий Псковской области, местной флоры и фауны, работа в экологических мастер-классах.

Лучшие команды по итогам прохождения экологических станций будут отмечены дипломами и призами организаторов. Педагоги-организаторы школьных команд будут приглашены на Дни открытых дверей в Государственный заповедник «Полистовский» и Национальный парк «Себежский», которые запланированы в сентябре 2018 года.

Для регистрации команды в акции «Твоя земля» необходимо до 25 мая 2018 года связаться с ПООО «Чудской проект» по телефону (8112) 72-06-88 или по электронной почте cbc1997center@gmail.com (с пометкой «Акция «Твоя земля»). Контактное лицо - Андрей Васильев, руководитель проекта «Твоя земля». С ним также можно связаться по номеру +79532327968.

Отметим, что информационно-просветительская акция проводится ПООО «Чудской проект» в рамках эко-образовательного проекта «Твоя земля», реализуемого с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.