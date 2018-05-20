Псковича в наркотическом опьянении задержали сотрудники ОМОНа

12:25, 21 мая 2018, ПАИ

В Пскове на территории микрорайона «Завеличье» сотрудники ОМОН задержали 21-летнего гражданина с признаками наркотического опьянения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по региону.

В ходе досмотра у молодого человека был обнаружен полимерный пакетик с растительным веществом.

За употребление наркотических средств он будет привлечен к административной ответственности в соответствии с частью 2 статьи 20.20 КоАП.