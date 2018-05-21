Чаще всего для сдачи ЕГЭ псковские выпускники выбирают обществознание

11:56, 21 мая 2018, ПАИ

Чаще всего в Псковской области для сдачи ЕГЭ выпускники выбирают обществознание, сообщил начальник Управления образования Псковской области Александр Седунов. Об этом с пресс-конференции, которая проходит сегодня, 21 мая, в редакции «Псковской правды», передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Александра Седунова, школьники записываются на большее количество предметов, но в итоге сдают меньше. «На профильный уровень у нас количество детей вырастает с каждым годом. 1600 человек - на профильную математику, обществознание, далее идет физика, история, химия. Если брать с конца предметы по выбору - это немецкий и французский языки. 129 человек в этом году выбрали географию, 700 человек выбрали биологию», - отметил он.

Он также напомнил, что основной период сдачи ЕГЭ пройдет с 28 мая по 2 июля и основная масса выпускников, которые сдают экзамены, на меняется – около 2 тыс. человек. Кроме того, Александр Седунов рассказа, что все 35 участков сдачи ЕГЭ находятся в специальном «технологическом режиме» и оснащены камерами видеонаблюдения. «Весь экзамен записывается и в каких-то сложных вопросах все можно отсмотреть», - заверил он.

Также Александр Седунов отметил, сколько человек осталось без аттестатов о среднем образовании в прошлом году: «146 человек в прошлом году осталось без аттестатов, в 11 классе - 47. Есть возможность сдать повторно в сентябре - для тех, кто не получил аттестат, а если кто-то хочет улучшить свои результаты - то это след учебный год».