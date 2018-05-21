Студенческая научно-практическая конференция Ars longa прошла в Псковском колледже искусств

17:24, 21 мая 2018, ПАИ

Традиционная студенческая научно-практическая конференция Ars longa состоялась в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова 16 мая.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе колледжа со ссылкой на музыковеда, преподавателя колледжа Ларису Никитину, в конференции приняли участие студенты специальности «Теория музыки».

В рамках конференции были представлены работы самой разной тематики: от классических сочинений русских композиторов до современной электронной музыки. В круг интересов участников конференции вошли как произведения русских композиторов XIX века: А. П. Бородина (симфоническая картина «В средней Азии» - доклад Оксаны Москаленко), П. И. Чайковского («Торжественная увертюра1812 год» - доклад Галины Слободзян), так и сочинения, созданные во второй половине ХХ века: симфония-действо «Перезвоны» В. Гаврилина (работа Ксении Евпловой), опера С. Слонимского «Мария Стюарт» (работа Ольги Зимниковой), музыка Эдуарда Артемьева к кинофильму «Солярис» (работа Тимофея Никогосова). Несколько работ были посвящены творчеству С.В. Рахманинова (духовный концерт «В молитвах неусыпающую богородицу» - доклад Анастисии Дроздовой) и «Симфония № 3» ( доклад Серафимы Скнар), «Стихотворение Лермонтова «Утёс» в музыке русских композиторов» (доклад Романа Тимофеева).

«При работе над своими исследованиями студенты изучили большое количество литературы, познакомились с редкими записями и нотами. Тимофей Никогосов в поисках редчайшей партитуры Э. Артемьева, существующей лишь в рукописи, отправился в Москву на встречу с автором», - рассказали в колледже.

Достойным завершением конференции стало выступление выпускницы колледжа, а ныне студентки первого курса Петрозаводской государственной консерватории Ксении Полпудовой. Она познакомила слушателей с двумя современными режиссёрскими трактовками оперы Ш. Гуно «Фауст». Свою работу она уже представляла на международной конференции в РАН имени Гнесиных в Москве.

Добавим, что слушателями конференции стали студенты и преподаватели колледжа, а также учащиеся образовательной программы «Теория музыки» ДМШ при колледже.