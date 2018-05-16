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Экономика

ОЭЗ «Моглино» вошла в состав Ассоциации содействия развитию кластеров и технопарков

Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Моглино» в Псковском районе вошла в состав Ассоциации содействия развитию кластеров и технопарков. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, соответствующее свидетельство вручено руководству ОЭЗ.

Также в рамках конференции «Инфраструктурная поддержка бизнеса и инвестиционных проектов» врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников и директор Ассоциации Андрей Шпиленко подписали соглашение о сотрудничестве. 

Михаил Ведерников в приветственном слове поблагодарил организаторов конференции за то, что площадкой для её проведения была избрана именно Псковская область. «Ни один из инструментов поддержки не является идеальным, каждый нуждается в доработке, а каждое изменение для бизнеса. Единственным способом минимизировать издержки является опыт, которыё получает бизнес во время работы в разных региона. Мы взяли неплохой старт, если говорить о «Моглино». Уже есть 9 резидентов, ещё с двумя сегодня подписано соглашение. Развивается Великолукский электротехнический кластер. Главной темой и точкой роста является межрегиональная кооперация, и мне хотелось, чтобы это стало одной главных тем сегодняшнего мероприятия», - подытожил врио губернатора.

Андрей Шпиленко в свою очередь отметил, что в этом году конференция в Пскове - первое крупное мероприятие, посвященное ОЭЗ. «Сегодня поговорим, какие механизмы через призму ОЭЗ могут помочь в выполнении тех задач, которые поставил президент», - сказал Андрей Шпиленко и отметил, что в сегодняшней встрече принимают участие инвесторы, руководители особых экономических зон и крупных холдинговых компаний. 

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