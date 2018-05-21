В Пскове встречают нового митрополита (ФОТО)

12:10, 21 мая 2018, ПАИ

В Псковском кремле встречают нового митрополита Тихона (Шевкунова), сообщает корреспондент Псковского агентства информации. «Храни Господь!» - обратился митрополит к собравшимся у Троицкого собора прихожанам и духовенству. Затем он провел в соборе службу.

Напомним, что 14 мая епископ Тихон (Шевкунов) был назначен главой Псковской митрополии с сохранением за ним должности председателя Патриаршего совета по культуре. 17 мая в Храме Христа Спасителя Тихон был возведен в сан митрополита.

Тихон (Шевкунов) родился 2 июля 1958 года в Москве в семье служащих. В 1982 году окончил сценарный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии по специальности «Литературная работа». В том же году поступил в Псково-Печерский монастырь трудником, затем - послушником.

В июле 1991 года в Донском ставропигиальном монастыре Москвы пострижен в монашество с именем Тихон в честь святителя Тихона, Патриарха Московского. В том же году Святейшим Патриархом Алексием II рукоположен в иеродиакона и во иеромонаха.

В 1993 году назначен настоятелем московского подворья Псково-Печерского монастыря, которое расположилось в стенах бывшего Сретенского монастыря.

В 2004 году экстерном закончил Сретенскую духовную семинарию.

С 31 мая 2010 года — руководитель Комиссии по взаимодействию Русской Православной Церкви с музейным сообществом, с 22 марта 2011 года — член Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви.

29 февраля 2012 года Святейший Патриарх Кирилл совершил чин поставления архимандрита Тихона во игумена Сретенского монастыря и вручил ему игуменский посох.

Решением Священного Синода от 22 октября 2015 года избран викарием Московской епархии с титулом «Егорьевский». Решением Священного Синода от 15 июля 2016 года назначен председателем Патриаршего совета по культуре.

Ректор Сретенской духовной семинарии. Руководитель издательства Сретенского монастыря, главный редактор интернет-портала Православие.ru. Член Совета при президенте РФ по культуре и искусству. Председатель Общественного совета при Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка. Член Общественного совета при Министерстве культуры РФ. Академик РАЕН.