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Общество

Около одной тысячи заявлений направили псковичи в Кадастровую палату в апреле 2018 года

В апреле Кадастровая палата Псковской области приняла около одной тысячи заявлений на кадастровый учет, регистрацию прав и совместную процедуру кадастрового учета и регистрации прав, а также почти 2 тысячи запросов на предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном филиале ФГБУ «ФКП Росреестра», за аналогичный период прошлого года было принято около 4 тысяч заявлений. Уменьшение их числа, пояснили в палате, связано с активной работой сети Многофункциональных центров и развитием «бесконтактных технологий».

При этом отмечается, что с начала года значительно увеличилось количество документов, подготовленных в электронном виде: в апреле филиал предоставил почти в 4 раза больше сведений из ЕГРН в виде электронного документа, нежели в виде бумажного. За аналогичный период прошлого года разница была меньше – 1 к 3.

В прошедшем месяце сотрудники Кадастровой палаты приняли 98 человек. Также были рассмотрены запросы граждан через Единую систему регистрации и обработки обращений. «В основном, псковичей волнуют вопросы, касающиеся постановки земельного участка или объекта недвижимости на кадастровый учет, установления границ, предоставления сведений из ЕГРН, определения кадастровой стоимости», - проинформировали в палате.

Кроме того, филиал ежемесячно проводит «горячие линии» по вопросам кадастрового учета и регистрации прав на недвижимое имущество. Следующая горячая линия, посвященная вопросам предоставления сведений из единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), состоится 19 июня.

Напомним, что государственные услуги Росреестра заявители могут получить лично, обратившись в офисы филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области или офисы Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), а также в электронном виде посредством портала государственных услуг Росреестра или портала госуслуг.

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