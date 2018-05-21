За отсутствие инструктажа инспекция труда наказала «Псковэнергомонтаж»
Государственная инспекция труда в Псковской области привлекла к административной ответственности ЗАО «Псковэнергомонтаж» за нарушения требований охраны труда.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, в ходе внеплановой проверки было выявлено, что работник предприятия был допущен к выполнению работ с использованием монтажной люльки без прохождения в установленном порядке инструктажа по охране труда, без вводного инструктажа, без обучения работам на высоте, что привело к несчастному случаю. Кроме того монтажник работал без оформления в письменной форме трудового договора.
Госинспектор труда выдал предписание работодателю об устранении нарушений трудового законодательства и наложил штраф.