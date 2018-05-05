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Инструктаж по безопасному использованию газа для абонентов стал бесплатным

С 9 мая 2018 года вступил в силу приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ N 1614/пр «Об утверждении Инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе «Газпром межрегионгаз Псков», инструктаж теперь стал бесплатным и проводится по адресу: Рижский проспект, дом 20.

Все собственники бытового газоиспользующего оборудования перед началом его эксплуатации, а именно: до первичного пуска газа, перед вселением в газифицированные жилые помещения, при переводе газоиспользующего оборудования с одного вида газа на другой, при изменении типа (вида) газоиспользующего оборудования, обязаны пройти первичный инструктаж.

Новая инструкция вносит ряд уточнений в существующий порядок проведения первичного инструктажа по безопасному использованию газа, конкретизируя, кто и каким образом должен его пройти. Например, теперь проведение инструктажа возможно только после заключения договора о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования и (или) внутриквартирного газового оборудования (ВДГО/ВКГО) со специализированной организацией. Кроме того, плата за проведение первичного инструктажа не взимается.

По словам специалистов, первичный инструктаж обязательно должен быть проведен на действующем оборудовании. Для этого в распоряжении АО «Газпром газораспределение Псков» имеется учебный кабинет, оборудованный всем необходимым, а также квалифицированный персонал, который проводит инструктажи.

Напоминаем, что безопасность газового оборудования - это совокупность ответственности собственника и специализированной организации. Собственник должен содержать в исправном состоянии газовое оборудование и обеспечивать доступ к своему оборудованию газовикам для проведения ТО ВДГО (ВКГО). Ответственность за качество проведенного технического обслуживания несет специализированная организация.

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