Призовые места завоевали псковичи на турнирах по самбо в Можайске и Гатчине

15:13, 21 мая 2018, ПАИ

Псковские спортсмены завоевали призовые места на турнирах по самбо, которые прошли 19 и 20 мая в Можайске и Гатчине. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе псковской Федерации самбо.

В частности, с 19 по 20 мая в Можайске проходил II Межрегиональный турнир по самбо, посвящённый памяти воина – интернационалиста В.Д. Евстратова. В турнире приняло участие около 300 спортсменов из Московской области, Рязани, Владимира, Саратова, Пскова и других регионов. От псковской спортшколы «Мастер» участвовало 5 спортсменов

«Серебро» досталось Полине Ванюхиной в весе 51 килограмм, Михаилу Колыванову (46 килограмм) и Александру Передерко (72 килограмм). Третье место завоевал Савелий Мех (55 килограмм). Также 20 мая в Гатчине проходил турнир по самбо посвящённый «Дню Победы», на котором «золото» завоевали Иван Бадосов и Никита Ермаченко.