Митрополит Тихон: Надеюсь и верю, что наше общее дело будет радостным, созидательным и счастливым

12:41, 21 мая 2018, ПАИ

«От всего сердца благодарю вас за то, что собрались здесь встретить меня», - обратился к прихожанам и священникам новый псковский митрополит Тихон (Шевкунов), который сегодня, 21 мая, прибыл в Псков.

Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, митрополит заверил, что продолжит дело своих предшественников, которые «созидали исключительную и ни на что не похожую духовную жизнь, которая известна всей Церкви».

«Богатство духовное, монахи, священники, монастыри - это привлекало к себе больше, чем самые блестящие соборы. Здесь люди находили главное: такую жизнь с Богом и такое общение с Богом, которое не забывалось и определяло жизнь человека и коренным образом меняло», - добавил он.

Тихон поблагодарил бывшего псковского митрополита Евсевия: «Все свои силы и свой разум он предлагал для блага. Низкий ему поклон».

«Господь отвечает поддержкой. Главное - верить в божий промысел. Очень надеюсь и верю, что наше общее дело будет радостным, созидательным и счастливым. Трудности с божьей помощью преодолеем», - сказал митрополит.

Напомним, что 14 мая епископ Тихон (Шевкунов) был назначен главой Псковской митрополии с сохранением за ним должности председателя Патриаршего совета по культуре. 17 мая в Храме Христа Спасителя Тихон был возведен в сан митрополита.

Тихон (Шевкунов) родился 2 июля 1958 года в Москве в семье служащих. В 1982 году окончил сценарный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии по специальности «Литературная работа». В том же году поступил в Псково-Печерский монастырь трудником, затем - послушником.

В июле 1991 года в Донском ставропигиальном монастыре Москвы пострижен в монашество с именем Тихон в честь святителя Тихона, Патриарха Московского. В том же году Святейшим Патриархом Алексием II рукоположен в иеродиакона и во иеромонаха.

В 1993 году назначен настоятелем московского подворья Псково-Печерского монастыря, которое расположилось в стенах бывшего Сретенского монастыря.

В 2004 году экстерном закончил Сретенскую духовную семинарию.

С 31 мая 2010 года — руководитель Комиссии по взаимодействию Русской Православной Церкви с музейным сообществом, с 22 марта 2011 года — член Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви.