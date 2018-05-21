За раскрытую кражу из дачного дома порховские полицейские получили благодарность

13:18, 21 мая 2018, ПАИ

В адрес начальника УМВД России по Псковской области поступило благодарственное письмо от жительницы Порховского района, которая выразила признательность начальнику уголовного розыска районного ОМВД майору полиции Игорю Журавлеву и старшему следователю майору юстиции Наталье Прокофьевой за проявленный профессионализм и внимательное отношение к людям. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Автор письма сообщает, что в конце марта в их дачном доме была совершена кража со взломом. Злоумышленники похитили холодильник, электрическую печь, а также печные принадлежности. Порховичка пишет: «Если честно, то мы не надеялись на раскрытие преступления. Но нам сообщили, что наши ценные вещи найдены...» В начале мая похищенное имущество владельцам возвращено.

От имени своей семьи женщина попросила передать благодарность порховским стражам порядка за оказанную помощь.