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Нетрезвых водителей-рецидивистов поймали в Великих Луках, Острове и Себежском районе

В Великих Луках, Острове и Себежском районе дорожная полиция установила нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Так, в Великих Луках вечером 19 мая у дома по улице Герцена полицейские остановили автомашину «Ровер», за рулем которой находился 44-летний великолучанин, который был в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, в Острове 18 мая по улице Калинина на автомобиле ВАЗ следовал нетрезвый 36-летний житель Островского района, А в деревне Горбуны Себежского района 19 мая по дороге Эпимахово – Чернея на мопеде ехал 31-летний граждланин, который тоже был в нетрезвом виде. По данным фактам проводятся проверки.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

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