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Происшествия

Стали известны подробности трех ДТП в Новосокольническом районе

2 пассажира маршрутки пострадали в одном из трёх ДТП, которые произошли 21 мая на 486-м километре трассы М-9 у деревни Брагино Новосокольнического района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Первое ДТП с участием «Газели», ВАЗ-2107 и «Хонды Аккорд» обошлось без пострадавших. Автомобили находились на проезжей части, и при подъезде к месту ДТП Пежо-4007 стал снижать скорость, в результате чего в него врезалось ехавшее позади маршрутное такси «Мерседес Спринтер». Во втором ДТП пострадали 66-летняя и 56-летний пассажиры маршрутки, следовавшей по маршруту «Великие Луки – Псков». Они получили незначительные травмы, не госпитализированы.

Когда ехавшие в маршрутке люди вышли из машины и стояли возле проезжей части, автомобиль «Нива Шевроле» не успел не остановиться и столкнулся с «Мерседесом». В этой аварии никто не пострадал.

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